В общем и целом кажется, что всему виной это самое пресловутое GTA. Если бы не было столь шумной новости, возможно, не пришлось бы возвращаться к непростому законопроекту. Хотя защищать граждан от деструктивного контента не просто нужно, а необходимо. Тем не менее не всегда понятно, где та грань, которую нельзя переступать, и где гарантия того, что правила в одночасье не поменяются. Время сейчас такое. Нередко бывает так: вчера было можно, а теперь нельзя. На первый взгляд игрушка вроде безвинная, а если разобраться, деструктивный контент.