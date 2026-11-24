«Всему виной пресловутое GTA»
Дмитрий Дризе — о прокатных удостоверениях для видеоигр
В России, судя по всему, возобновилось обсуждение введения прокатных удостоверений для всех видеоигр по аналогии с художественными фильмами. Если разработчик откажется принять требования государства — его проект рискует попасть под блокировку на территории РФ. Речь может идти в том числе о популярных Counter-Strike и Dota. Разработчиков также могут обязать регистрировать продукты в государственных реестрах и хранить данные пользователей на российских серверах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что документ требует тщательной проработки.
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Примечательно, что эта информация появилась на фоне одной из главных мировых новостей последнего времени, выхода новой части культовой игры GTA 6 и ее широкого обсуждения. Со стороны общественности звучали разные замечания, мол, не очень хорошо, когда столько внимания приковано к продукции из недружественных стран. К тому же эта продукция явно не призывает сеять «разумное, доброе, вечное», скорее напротив.
Впрочем, идея взять игровой рынок под государственный контроль не нова, профильный законопроект обсуждается с 2024 года. Цель инициативы: защитить граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента и сцен, которые вступают в противоречие с традиционными духовно-нравственными ценностями.
Не будем подробно погружаться в технические детали, однако даже при поверхностном изучении вопроса нетрудно прийти к выводу, что игровой бизнес и кинопроизводство отнюдь не одно и то же. Игры требуют постоянных исправлений, обновлений, дополнений. Что же, каждый раз за новым прокатным удостоверением обращаться? Вряд ли мировые бренды на это согласятся. Результат предсказуем. Значительная часть отрасли уйдет в тень со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
И еще один аспект. Вроде и кадры есть, идеи тоже, а вот достойных отечественных «правильных» аналогов почему-то нет. Вернее, они есть, просто творческие специалисты привыкли работать в условиях свободного рынка, а не по заказу «под традиционные ценности».
В общем и целом кажется, что всему виной это самое пресловутое GTA. Если бы не было столь шумной новости, возможно, не пришлось бы возвращаться к непростому законопроекту. Хотя защищать граждан от деструктивного контента не просто нужно, а необходимо. Тем не менее не всегда понятно, где та грань, которую нельзя переступать, и где гарантия того, что правила в одночасье не поменяются. Время сейчас такое. Нередко бывает так: вчера было можно, а теперь нельзя. На первый взгляд игрушка вроде безвинная, а если разобраться, деструктивный контент.