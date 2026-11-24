Законопроект внесли в Госдуму 11 августа. Документ предполагает, что льготный период может быть получен при введении режима ЧС по месту нахождения, проживания или ведения деятельности заемщика. Запросить кредитные каникулы он сможет за 60 дней и на срок не более трех месяцев. На льготу не смогут претендовать страховые компании, инвестфонды, ломбарды и игорный бизнес. Изначально поправки подготовили по просьбе предпринимателей после природных ЧС, в том числе наводнений в Дагестане, рассказала одна из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина.