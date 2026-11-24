Правительство предложило давать кредитные каникулы пострадавшему от атак бизнесу
Группа депутатов подготовила законопроект о праве малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятых получать повторные кредитные каникулы при введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в их регионе. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу при условии ее доработки. В правительстве предложили распространить поправки на случаи совершения терактов, сообщают «Ведомости».
Законопроект внесли в Госдуму 11 августа. Документ предполагает, что льготный период может быть получен при введении режима ЧС по месту нахождения, проживания или ведения деятельности заемщика. Запросить кредитные каникулы он сможет за 60 дней и на срок не более трех месяцев. На льготу не смогут претендовать страховые компании, инвестфонды, ломбарды и игорный бизнес. Изначально поправки подготовили по просьбе предпринимателей после природных ЧС, в том числе наводнений в Дагестане, рассказала одна из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина.
В правкомиссии рекомендовали увеличить максимальную длительность льготного режима до шести месяцев. В правительстве также сочли целесообразным включить требование о предоставлении заемщиком документов, подтверждающих проживание или ведение деятельности в регионе, где произошел форс-мажор, потому что они могут не совпадать с местом его регистрации.
Сейчас заемщик может получить отсрочку по уплате долга только один раз при соблюдении нескольких условий, в том числе отсутствия введенных процедур банкротства. Для самозанятых лимит установлен в размере 10 млн руб., для микропредприятий — 60 млн руб., для малого бизнеса — 400 млн руб., для среднего — 1 млрд руб.
В июле Wildberries ввела кредитные каникулы для продавцов своего маркетплейса, чьи товары были повреждены при атаках беспилотников на логистические центры компании. В ноябре эту меру поддержки продлили еще на месяц. Ассоциация цифровых платформ (включает Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер») предложила ввести кредитные каникулы для всех предпринимателей, чей бизнес пострадал при атаках ВСУ на логистические центры маркетплейсов.