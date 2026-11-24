Дональд Трамп считал возвращение Дженсена Хуанга необходимым для восстановления рынка, отмечает газета. После отставки руководителя акции Nvidia потеряли около 30%, потянув вниз и другие бумаги. «Обстановка становилась все более благоприятной по мере того, как акции компании падали»,— сказал президент в интервью WSJ. Он сообщил, что связывался с советом директоров разными способами, в том числе через представителей.