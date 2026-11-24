WSJ: Трамп и Вэнс два дня добивались возвращения Хуанга в Nvidia
Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники 48 часов добивались возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Господин Хуанг ушел в отставку 12 ноября после сообщений о двух романах, в том числе с женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой. Совет директоров тогда единогласно принял его отставку и исключил возвращение в компанию.
По данным собеседников WSJ, генпрокурор Тодд Бланш заверил Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, что Минюст не ведет расследований в отношении Дженсена Хуанга и не располагает доказательствами нарушения им законов или угрозы национальной безопасности с его стороны. Чиновники передали эту информацию членам совета Nvidia. Оценки господина Бланша основаны на многомесячном сотрудничестве компании со следствием по делам о предполагаемой контрабанде чипов в Китай.
Дональд Трамп считал возвращение Дженсена Хуанга необходимым для восстановления рынка, отмечает газета. После отставки руководителя акции Nvidia потеряли около 30%, потянув вниз и другие бумаги. «Обстановка становилась все более благоприятной по мере того, как акции компании падали»,— сказал президент в интервью WSJ. Он сообщил, что связывался с советом директоров разными способами, в том числе через представителей.
После многочасового разговора с Дженсеном Хуангом совет единогласно одобрил его возвращение. Об этом Nvidia объявила накануне до открытия торгов, затем акции отыграли значительную часть падения. При этом внутреннее расследование продолжается: независимые директора выясняют, передавал ли господин Хуанг корпоративные сведения или информацию, связанную с национальной безопасностью, во время романа с Элис Хуанг. Минюст также продолжает расследования в отношении клиентов Nvidia.