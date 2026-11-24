«Интерфакс»: Минюст вернул ЦБ проект с требованиями об отчетности эмитентов
Министерство юстиции вернуло Банку России (ЦБ) проект новых требований к раскрытию информации эмитентами, не зарегистрировав его, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, это уже второй возврат документа. В ЦБ заявили агентству, что «документ находится на согласовании с Минюстом». Новые требования регулятор планировал ввести с 1 апреля 2027 года вместо положения, действующего с марта 2020-го.
Проект сокращал интервал между публикацией финансовой отчетности и отчета эмитента с нынешних 30 дней до одного дня. До конца 2027 года предлагался переходный срок — 10 календарных дней. При этом годовой отчет эмитента требовалось обнародовать в пределах 120 дней после завершения года, полугодовой — в пределах 60 дней после окончания периода.
Для публичных акционерных обществ и компаний с облигациями в обращении от 50 млрд руб., включенных в первый или второй уровень листинга, предусматривалось раскрытие прогнозов операционных и финансовых результатов, а также акционерной стоимости. Прогнозы следовало обосновывать данными компании и рынка, указывать исходные предположения и разграничивать факторы, подконтрольные руководству и не зависящие от него.
Компании из первого и второго котировальных списков и эмитентов с облигациями в обращении от 50 млрд руб. ЦБ также намерен обязать публиковать около 30 нефинансовых показателей за год. Среди них — выбросы, энергопотребление, производственный травматизм и уплаченные налоги. По словам источника «Интерфакса», несколько крупных публичных компаний критиковали проект, в том числе из-за трудоемкости выполнения требований. Агентство направило запрос в Минюст по этому поводу.