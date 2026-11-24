Компании из первого и второго котировальных списков и эмитентов с облигациями в обращении от 50 млрд руб. ЦБ также намерен обязать публиковать около 30 нефинансовых показателей за год. Среди них — выбросы, энергопотребление, производственный травматизм и уплаченные налоги. По словам источника «Интерфакса», несколько крупных публичных компаний критиковали проект, в том числе из-за трудоемкости выполнения требований. Агентство направило запрос в Минюст по этому поводу.