Ряд глав регионов заявили о своей поддержке президента России

Главы Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Курской, Нижегородской, Запорожской, Омской, Херсонской и Калужской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Ставропольского краев опубликовали в Telegram посты с выражением поддержки президенту Владимиру Путину. Аналогичный по содержанию пост написал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Публикации появились после того, как Владимир Путин выступил с обращением к россиянам на фоне ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным. Вчера, 23 июня, господин Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

ФСБ возбудила уголовное дело. Президент признал, что ситуация в Ростове-на-Дону сложная, но пообещал разобраться и назвал действия господина Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину. В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции.

Лаура Кеффер