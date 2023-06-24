Володин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» быть со своим народом и выполнять приказы президента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты «выступают за консолидацию сил» и поддерживают российского президента Владимира Путина. Обращаясь к бойцам ЧВК «Вагнер», он призвал их защищать безопасность страны и выполнять приказы верховного главнокомандующего. Все остальное, cчитает господин Володин, предательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Все иное — предательство!»,— написал спикер Госдумы в Telegram.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20-25 тыс. человек с целью «разобраться». Военное ведомство назвало эти сообщения провокацией.

К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова. Вслед за этим Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом отказаться от участия в вооруженном мятеже, в который их «втянули обманом». Президент Владимир Путин расценил действия ЧВК как мятеж и удар в спину. Поддержку главы государства сегодня выразили несколько глав регионов.

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Лусине Баласян