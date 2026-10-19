Чем известен Антон Силуанов
Антон Силуанов займет должность вице-премьера с совмещением поста главы Минфина
Силуанов Антон Германович родился 12 апреля 1963 года в Москве. В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит».
После окончания вуза работал в Минфине РСФСР. С 1997 года — глава департамента макроэкономической политики и банковской деятельности. С 2003 года — замминистра, с 2004 года — глава департамента межбюджетных отношений Минфина. В 2005 году вновь стал заместителем министра.
В сентябре 2011 года после ухода из правительства Алексея Кудрина назначен и. о. министра финансов РФ. С 16 декабря 2011 года — министр финансов. С 2018 по 2020 год был одновременно первым вице-премьером и министром финансов. С 21 января 2020 года возглавляет Минфин в правительстве Михаила Мишустина.
Действительный государственный советник РФ I класса. Доктор экономических наук, тема диссертации — «Межбюджетные отношения в условиях развития федерализма в России». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Имеет Почетную грамоту и три благодарности президента РФ, отмечен Почетной грамотой правительства РФ.