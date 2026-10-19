В правительстве прокомментировали грядущие кадровые перестановки
Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков прокомментировал грядущие кадровые перестановки в кабинете министров.
«Дмитрий Юрьевич Григоренко, курируя вверенные ему направления — финансы и цифровое развитие — зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец. Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана Президентом и Председателем Правительства. За заслуги на посту вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет представлен к высокой государственной награде», — сказал господин Беляков.
«Что касается Ирины Окладниковой, то работа в должности первого заместителя Министра финансов, показала ее высокие компетенции и умение решать сложные государственные задачи», — добавил он.
«Юрий Трутнев имеет огромный управленческий опыт. Он обладает высоким профессионализмом, знаниями и компетенциями. Результаты его работы на посту заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в ДФО отмечены главой государства. Юрий Петрович будет представлен к высокой государственной награде», — сказал Борис Беляков.
«Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион. Плотно взаимодействовал с полпредством президента в ДФО и сумеет с полным пониманием стоящих задач продолжить эффективное развитие федерального округа на посту заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в ДФО», — добавил он.
«Андрей Никитин зарекомендовал себя как эффективный управленец. Учитывая опыт Никитина на посту министра транспорта, и предыдущий в качестве главы Агентства стратегических инициатив и губернатора Новгородской области, его кандидатура на должность вице-премьера поддержана президентом», — заявил господин Беляков.
«В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение. Этим обусловлено появлением в структуре правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы. Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт и продолжит курировать финансы, совмещая должности заместителя председателя правительства и министра финансов», — сообщил господин Беляков.
«Дмитрий Ядров, несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли», — добавил он.