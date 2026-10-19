В правительстве прокомментировали грядущие кадровые перестановки

«Дмитрий Юрьевич Григоренко, курируя вверенные ему направления — финансы и цифровое развитие — зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец. Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана Президентом и Председателем Правительства. За заслуги на посту вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет представлен к высокой государственной награде», — сказал господин Беляков.