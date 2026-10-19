«Инвесторы обязательно уйдут в качество»

Олег Богданов: Рынок на подъеме, нефтегазовый сегмент лидирует и понятно почему. Нефтегазовая тема на глобальном рынке сейчас основная. Санкции со стороны США не вводятся, даже в некоторых сегментах снимаются, я говорю о дизеле. Есть настроение, что и по газу будут некоторые смягчения. Именно этот сегмент является локомотивом на рынке, «Новатэк» и «Газпром» тянут наши акции вверх.