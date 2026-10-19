«Инвесторы обязательно уйдут в качество»
Олег Богданов — о российских акциях
Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило акциям группы «Черкизово» рейтинг на уровне пяти звезд. Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов рассуждает о том, чем эта компания выделяется на фоне российского рынка.
Олег Богданов: Рынок на подъеме, нефтегазовый сегмент лидирует и понятно почему. Нефтегазовая тема на глобальном рынке сейчас основная. Санкции со стороны США не вводятся, даже в некоторых сегментах снимаются, я говорю о дизеле. Есть настроение, что и по газу будут некоторые смягчения. Именно этот сегмент является локомотивом на рынке, «Новатэк» и «Газпром» тянут наши акции вверх.
Но стоит обратить внимание на другую компанию, которая сильно выделяется на общем фоне. Индекс Мосбиржи с начала года потерял 10%, акции группы «Черкизово» в это же время выросли на 8%. Агентство «АКРА» присвоило им некредитный рейтинг на уровне пяти звезд, это максимальная оценка по шкале агентства. Группа контролирует всю производственную цепочку, от выращивания сельхозкультур до выпуска готовой мясной продукции, расширяет ассортимент брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью. Для простых акционеров существенный фактор — высокая оценка защиты прав миноритариев и корпоративного управления.
Пока локомотивом является нефтегазовый сегмент, но затем инвесторы обязательно уйдут в качество, а качество на российском рынке акций представлено именно акциями группы «Черкизово».
Полная версия программы:
0:00
0:00