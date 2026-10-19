В Янино восстановили электроснабжение после атаки БПЛА на Петербург 18 октября
В Янино Ленинградской области полностью восстановлено электроснабжение, сообщила пресс-служба комитета по топливно-энергетическому комплексу региона. С момента атаки беспилотников 18 октября без света оставались около 20 тыс. человек и 50 многоквартирных домов.
«По данным на 08:00 19 октября электросетевая компания подтвердила, что все потребители и организации в Янино полностью подключены к электроснабжению»,— указано в сообщении.
Если у некоторых потребителей электричество так и не появилось, комитет рекомендовал обратиться в ситуационный центр области по вопросам энергетики. Адреса, куда электричество еще не поступило, проверят совместно с профильными компаниями.
В ночь на 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Под ударом оказались нефтяной терминал, нефтебаза «Ручьи», объекты «ВКонтакте» и Ozon.