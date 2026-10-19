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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
ВластьКадры

Глава Росавиации Ядров обеспечил стабильность авиаотрасли, заявили в кабмине

Беляков: глава Росавиации Ядров сумел обеспечить стабильность авиаотрасли РФ
Нынешний руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, которого премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить министром транспорта, смог обеспечить стабильную работу отечественной авиаотрасли. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
«Несмотря на сложные условия ежедневных вызовов... сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли», — сказал господин Беляков.

Чем известен Дмитрий Ядров

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Действующий глава Минтранса Андрей Никитин станет вице-премьером и продолжит курировать транспорт. Его кандидатуру поддержал президент Владимир Путин, теперь решение должна одобрить Госдума.
О других перестановках в правительстве читайте в материале «Ъ».

Кабинет пришел в движение

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