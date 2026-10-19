Глава Росавиации Ядров обеспечил стабильность авиаотрасли, заявили в кабмине
Беляков: глава Росавиации Ядров сумел обеспечить стабильность авиаотрасли РФ
Нынешний руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, которого премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить министром транспорта, смог обеспечить стабильную работу отечественной авиаотрасли. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
«Несмотря на сложные условия ежедневных вызовов... сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли», — сказал господин Беляков.
Действующий глава Минтранса Андрей Никитин станет вице-премьером и продолжит курировать транспорт. Его кандидатуру поддержал президент Владимир Путин, теперь решение должна одобрить Госдума.