Самолет S7 подал сигнал бедствия над Казахстаном

Самолет S7, выполняющий рейс 7099 Новосибирск — Махачкала, подал сигнал бедствия «7700» в небе над Казахстаном. Это следует из данных Flightradar. Воздушное судно резко изменило курс и направилось в сторону российской границы, передает «Интерфакс».