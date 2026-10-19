Самолет S7 подал сигнал бедствия над Казахстаном
Самолет S7 Новосибирск - Махачкала сядет в Омске из-за технической неисправности
Самолет S7, выполняющий рейс 7099 Новосибирск — Махачкала, подал сигнал бедствия «7700» в небе над Казахстаном. Это следует из данных Flightradar. Воздушное судно резко изменило курс и направилось в сторону российской границы, передает «Интерфакс».
В пресс-службе перевозчика сообщили ТАСС, что экипаж принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске из-за технической неисправности.