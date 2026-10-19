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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
ВластьКадры

Глава Приморья Кожемяко сменит Трутнева на посту полпреда в ДФО

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера, полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Пост полпреда с 2013 года занимает Юрий Трутнев.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Господин Кожемяко возглавляет Приморье с декабря 2018 года. До этого занимал пост губернатора еще в трех регионах: в Корякском автономном округе (в 2005—2007 годы), Амурской (2008—2015) и Сахалинской областях (2015—2018).
Господин Мишустин сегодня с утра представил список кадровых предложений президенту. Все предложенные премьером перестановки в правительстве внесут на утверждение Госдумой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин одобрил инициативы.

Чем известен Олег Кожемяко

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