Вице-премьер Григоренко сам попросил о переходе на другую работу
Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
«Дмитрий Юрьевич Григоренко, курируя вверенные ему направления — финансы и цифровое развитие,— зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец»,— подчеркнул господин Беляков.
Господин Мишустин сегодня представил президенту список кадровых предложений. Новым главой аппарата правительства вместо Дмитрия Григоренко должна стать замминистра финансов Ирина Окладникова. Где будет работать господин Григоренко, пока неизвестно. Все предложенные премьером перестановки должны пройти утверждение в Госдуме.