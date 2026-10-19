Вице-премьер Григоренко сам попросил о переходе на другую работу

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.