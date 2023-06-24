Американская разведка не нашла доказательств лабораторного происхождения COVID-19

Спецслужбы США не нашли прямых доказательств, что пандемия COVID-19 возникла при инциденте в Уханьском институте вирусологии. Это следует из рассекреченного отчета аппарата директора Национальной разведки США (ODNI). В четырехстраничном документе говорится, что разведка не может исключить лабораторного происхождения вируса.

«Центральное разведывательное управлению и другие агентства по-прежнему не могут определить точное происхождение пандемии COVID-19, так как обе гипотезы (природное и лабораторное происхождение) опираются на существенные допущения или сталкиваются с проблемами, связанными с противоречивой отчетностью»,— говорится в документе (цитата по Reuters).

В докладе констатируется, что в Уханьском институте велись исследования по изучению коронавирусов, но не было найдено доказательств, что именно институт стал причиной начала пандемии COVID-19.

Доклад был рассекречен после того, как президент Джо Байден подписал соответствующий закон, принятый Конгрессом. Вопрос снова стал обсуждаться в США после того, как The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что Минэнерго США считает лабораторную утечку причиной пандемии. ФБР подтвердило эту оценку.

В 2021 году Всемирная организация здравоохранения в своем докладе назвала «крайне маловероятной» лабораторное происхождение COVD-19. ВОЗ считает, что, вероятнее всего, вирус передался человеку от от летучих мышей через другое животное. В феврале 2023 года организация приостановила расследование происхождения коронавируса из-за «проблем со сбором данных». В организации заявляли, что второй этап расследования был сорван из-за того, что китайские власти перестали сотрудничать с ВОЗ. Китай призывал не политизировать этот вопрос.

Подробнее о проблемах с расследованием происхождение коронавируса — в материале «Ъ» «Кто вы, мастера ковида?».

Леонид Уварчев