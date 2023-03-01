ФБР считает наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане, которую контролировали власти КНР. Об этом сообщил директор ФБР Кристофер Рей.

«ФБР уже на протяжении некоторого времени полагает, что источником пандемии, вероятнее всего, является возможный лабораторный инцидент в Ухане»,— сказал глава ФБР в интервью каналу Sky News.

Кристофер Рей отметил, что речь идет о «возможной утечке из контролируемой китайскими властями лаборатории». По словам главы ФБР, китайское правительство делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать расследование причин пандемии.

26 февраля газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на доклад американской разведки, что Минэнерго США считает причиной пандемии утечку в лаборатории в Китае. По данным разведки США, СOVID-19 распространился в Ухане не позднее ноября 2019 года. Ученые считают, что из-за распространенной в Ухани торговли животными вирус мог перейти к человеку от одного из них.

15 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостанавила расследование происхождения коронавируса из-за «проблем со сбором данных». По данным организации, второй этап расследования был сорван из-за того, что китайские власти перестали сотрудничать с ВОЗ.

Анастасия Ларина