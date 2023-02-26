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Коммерсантъ FM
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WSJ: Минэнерго США считает лабораторную утечку причиной пандемии COVID-19

Минэнерго США пришло к выводу, что причиной пандемии COVID-19, вероятнее всего, стала лабораторная утечка в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные доклада разведки.

В 2021 году эту версию уже предлагало ФБР. Однако тогда другие американские ведомства не разделяли этих подозрений. Сейчас версию с утечкой поддержали в Минэнерго. Однако, отмечает WSJ, в докладе говорится, что решение ведомства вынесено с «низкой степенью уверенности».

Неназванные официальные лица США сообщили газете, что, несмотря на совпадение позиций, Минэнерго и ФБР пришли к версии об утечке по разным причинам. Национальный совет по разведке США, пишет WSJ, склоняется к версии о том, что вирус распространился от зараженного животного.

Согласно разведывательным данным разведки США, СOVID-19 распространился в Ухане не позднее ноября 2019 года. Ряд американских ученых склоняются к тому, что, поскольку в этом регионе процветает торговля разнообразными животными, вероятность заразиться от одного из них довольно высока.

Однако с начала пандемии не удалось установить животное, которое стало источником COVID-19. Этот факт, а также репутация Уханя как главного центра исследований коронавируса в Китае склоняют исследователей к версии об утечке.

Лусине Баласян

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