Китай призвал США не политизировать тему происхождения коронавируса

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Китай против политических манипуляций по вопросам происхождения коронавируса. Она также призвала США не политизировать тему происхождения коронавируса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мао Нин

Фото: Thomas Peter, Reuters Мао Нин

Фото: Thomas Peter, Reuters

«Китай выступает решительно против того, чтобы устраивать любые формы политических манипуляций под предлогом вопроса поиска источника коронавируса»,— сказала Мао Нин на брифинге. По ее мнению, ФБР занимается научными вопросами, что можно назвать политизацией происхождения коронавируса (цитата по ТАСС).

«Мы призываем американскую сторону уважать науку и факты, перестать политизировать вопрос отслеживания происхождения коронавируса»,— добавила она.

Накануне директор ФБР Кристофер Рей заявил, что в США считают наиболее вероятной причиной развития пандемии COVID-19 утечку из лаборатории в Ухани, откуда болезнь распространилась по всему миру. 26 февраля газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на доклад американской разведки, что СOVID-19 распространился в Ухане не позднее ноября 2019 года. В феврале Всемирная организация здравоохранения приостановила расследование происхождения коронавируса из-за отказа китайских властей сотрудничать.

Олеся Павленко