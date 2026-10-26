«Постоянно ставит и отгадывает загадки»

«Мы планировали, конечно же, выставку в Орсе, где Константин Кузнецов представлен, но надеемся, что все будет хорошо, и также проведем выставку и во Франции. Все время появляется что-то новое. На самом деле, это же эпоха, речь идет об эпохе. Через Константина Кузнецова мы погружаемся в тот мир, который был в конце XIX — начале XX века. Бесконечно идет работа».