«Постоянно ставит и отгадывает загадки»
Дмитрий Буткевич — о забытом импрессионисте Константине Кузнецове
0:00
0:00
Фонд содействия сохранению творческого наследия художника Константина Павловича Кузнецова открыл очередной выставочный проект — «Русский парижанин Константин Кузнецов». На этот раз в Санкт-Петербурге, в самом Эрмитаже, в залах Главного штаба. Тут по соседству разместились признанные шедевры начала XX века — от «Черного квадрата» Казимира Малевича и Василия Кандинского с Алексеем Явленским до постимпрессионистов из коллекции Сергея Щукина.
В зале рядом расположились работы Анри Матисса, который и на одном из Парижских салонов висел аккурат в шаге от картин Кузнецова. Тот был как раз последовательным импрессионистом, французом с русским паспортом. На открытии директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал, что музей проводит в жизнь стратегию показа близких или связанных родственными узами направлений мирового искусства. И Кузнецов четко становится в один ряд с более известными современниками — от британца Альфреда Сислея до американки Мэри Кассат.
Константин Кузнецов, весьма популярный при жизни во Франции и вообще в Европе, оказался немного забыт после смерти в 1936 году. Хотя на западных аукционах его работы мне встречались. В начале 2000-х меценат Андрей Щербинин влюбился в его творчество и сумел убедить хранивших наследие потомков уступить ему архивные и художественные материалы, связанные с Кузнецовым. Сейчас в собрании Фонда Кузнецова находится более 300 живописных и 100 графических работ мастера.
Уже были проекты в двух главных музеях России: в Третьяковке, теперь в Эрмитаже; состоялась, как говорит Щербинин, «сбыча мечт». На мой вопрос, куда же двигаться дальше, он ответил так:
«Мы планировали, конечно же, выставку в Орсе, где Константин Кузнецов представлен, но надеемся, что все будет хорошо, и также проведем выставку и во Франции. Все время появляется что-то новое. На самом деле, это же эпоха, речь идет об эпохе. Через Константина Кузнецова мы погружаемся в тот мир, который был в конце XIX — начале XX века. Бесконечно идет работа».
И правда, со знаменитой нижегородской купеческой семьей Кузнецовых связываются какие-то открытия: буквально в 2025 году в их особняке нашли клад, спрятанный в 1918 году. Кузнецов постоянно ставит и отгадывает загадки.