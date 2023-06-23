Преступление и доказательство

Арестовать бизнесмена теперь должно стать сложнее. В силу вступил закон, который ужесточает требования к следователям, ведущим экономические дела. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) рекомендуют судам избирать меру пресечения, которая позволит и дальше заниматься бизнесом и управлять имуществом, если оно не арестовано. А чтобы заключить, например, владельца компании под стражу, следователь должен доказать, что дело не связано с предпринимательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом арестовать бизнесмена могут, если у него нет места жительства или пребывания в РФ, он нарушил ранее избранную ему меру пресечения или скрылся от органов предварительного расследования либо суда. Как эти поправки повлияют на бизнес? Адвокат бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский признает, что в деловой среде некоторые относятся к изменениям скептически. Но, по его словам, новый порядок является хорошим сигналом:

«Действующий уголовно-процессуальный закон и так содержит императивный запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу предпринимателей, который следователи весьма изящно обходят. Они мотивируют решение тем, что те или иные действия обвиняемого к сфере предпринимательской деятельности не относятся, но при этом квалифицируют их как преступные.

Новые поправки дополняют и конкретизируют этот закон именно тем, что теперь следователь, занимая такую позицию, обязан документально подтвердить, что те или иные действия бизнесмена, расцениваемые как преступные, к сфере предпринимательской деятельности никакого отношения не имеют.

Так на следователя возлагается дополнительное бремя доказывания, что усиливает позицию предпринимателя при решении вопроса об избрании ему меры пресечения в суде. Эти поправки являются знаковыми, существенными. Как они будут работать на практике, время покажет. Вместе с тем проблемы правоприменительной практики на местах учитываются наверху, то есть это индикатор того, что делаются правильные выводы. Законодательство в этом направлении совершенствуется».

О том, что аресты предпринимателей нужно ограничить, много лет говорят бизнес-сообщества. Поддерживали эту идею и президент, и правительство, и Верховный суд. На этот счет даже приняли несколько законов. Но это не мешает добиваться ареста бизнесмена, говорит адвокат, председатель коллегии адвокатов Москвы «Григориадис Групп» Дмитрий Григориади. Он сомневается, что новые поправки что-то изменят:

«Законодатели запрещают арестовывать, если вменяемое событие лежит в сфере предпринимательской деятельности. Что такое предпринимательская деятельность, у нас объясняет только Гражданский кодекс, и объяснение достаточно аморфное. По этому поводу уже высказывался пленум Верховного суда, но следователи закрывают на это глаза, суд тоже игнорирует разъяснение ВС. И вот эти нормы прописывают в УПК, но они снова носят общий характер — это несколько фраз.

А следователи говорят, мол, считаем, что был сговор, потому что полагаем, что были сфабрикованы документы, но все это доказывать мы будем на стадии следствия, а не сейчас — на стадии избрания меры пресечения. Поэтому, уважаемый суд, поверьте нам. Суд верит. Если очень хочется, предпринимателя арестуют.

Есть исключительные случаи, когда следствию все равно, предприниматель ты или нет: если лицо скрылось либо не является на следственные действия. На самом деле мы получаем следующее: следователь пишет повестку о том, что человек должен явиться, допустим, завтра на следственные действия, никуда ее не отправляет, а просто подшивает в дело.

Он не приходит, а потом появляется рапорт о том, что тот скрылся и не явился на следственные действия. Этого достаточно для того, чтобы поставили крест на всех законодательных инициативах, согласно которым бизнесмена нельзя арестовывать».

Закон также затрагивает порядок продления сроков ареста. Если следствие не закончено за два месяца, это больше не может считаться единственным и достаточным основанием для того, чтобы оставить бизнесмена под стражей.

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Илья Сизов