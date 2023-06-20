Предпринимательство по понятиям

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, закрепляющий в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) определение преступлений в сфере предпринимательской деятельности. По замыслу авторов, изменения усилят процессуальные гарантии предпринимателей и снизят количество случаев их заключения под стражу. Эксперты отмечают, что законопроект нацелен на решение проблемы обхода силовиками действующих для предпринимателей гарантий, однако сомневаются в успехе инициативы — необходим более комплексный подход и изменение правоприменительной практики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Внесенный вчера в Госдуму проект изменений в УПК закрепляет определение преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Пока, как отмечается, относительно этого понятия существует правовая неопределенность. В пояснительной записке к проекту сказано, что следственные органы и суды «испытывают определенные сложности при разграничении» преступлений, совершенных в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью и не связанных с ней. Отметим, что вопрос о таком дополнении УПК поднимался бизнес-сообществом уже давно.

Согласно законопроекту, преступлениями в сфере предпринимательской деятельности предлагается считать те, что совершены ИП или членом органа управления коммерческой организации при осуществлении «самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг» (или иной экономической деятельности, если речь идет о компании). В случае с ИП под определение подпадают также действия, связанные с управлением принадлежащим предприятию имуществом.

Предполагается, что это должно усилить процессуальные гарантии предпринимателей — в частности, защитить их от злоупотреблений во время следственных действий, в том числе от изъятия предметов и документов, и снизить количество случаев заключения под стражу в пользу избрания более мягких мер пресечения (например, залога). Отметим, сейчас помещение бизнесменов в СИЗО уже ограничено (если преступление совершено в связи с предпринимательской деятельностью), однако правоохранительные органы порой обходят эти нормы (см. “Ъ” от 30 ноября 2022 года).

Руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева полагает, что «само по себе определение не решит проблемы, более целесообразным будет комплексная и последовательная проработка терминологии и устранение правовой неопределенности норм, которые призваны обеспечить защиту предпринимателей в уголовном процессе, но применяются сейчас далеко не всегда».

По мнению старшего юриста практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation Елизаветы Сайкиной, законопроект поспособствует «единообразному применению норм в сфере предпринимательской деятельности», но определение границ понимания, «что же такое преступление в сфере предпринимательской деятельности», будет все же зависеть от подхода следствия, а также контроля вышестоящих органов и судов за реализацией гарантий, закрепленных в УПК.

Как отмечает партнер «МЭФ Legal» Александр Ерасов, на практике гарантии зачастую не работают, поскольку правоохранительные органы исходят из того, что предприниматели совершили преступления, а преступная деятельность не является предпринимательской. На устранение этой проблемы и направлен законопроект, однако, предупреждает эксперт, «не факт, что и новые нормы будут работать». По его словам, проблема не столько в законодательстве, сколько «в правоприменении с обвинительным уклоном» — для того чтобы гарантии заработали, «суды должны начать признавать действия и выводы следователей незаконными», пока же это происходит далеко не во всех случаях, когда имеют место нарушения со стороны правоохранителей.

Евгения Крючкова