Оперативно-возвратные мероприятия

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внести изменения в закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Он полагает, что мероприятия правоохранителей, в ходе которых изымаются имущество и документы, должны согласовываться с надзирающей за силовиками прокуратурой, быть ограничены по времени принятия процессуальных решений и возврата отобранного. О многочисленных нарушениях в этой сфере сообщал и генпрокурор Игорь Краснов, выступая недавно в Совете федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Борис Титов направил руководителю администрации президента — руководителю рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства Антону Вайно предложения по изменениям в законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Закон наделяет силовиков правом в ходе оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) изымать документы, предметы и материалы без каких-либо ограничений по процедуре изъятия и срокам возврата имущества, даже в тех случаях, когда по результатам ОРМ не было принято процессуальное решение — о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

В результате объем изымаемого имущества зависит лишь от усмотрения сотрудника правоохранительного органа, проводящего ОРМ, отмечает господин Титов, и это создает условия «для злоупотреблений и волокиты».

По его словам, места и объекты проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» зачастую определяются неконкретно. А это приводит к тому, что в мероприятие вовлекаются субъекты предпринимательской деятельности, не относящиеся к предмету проверки, что парализует их деятельность. Сами же мероприятия проводятся с чрезмерным применением силы и изъятием всей имеющейся документации.

Кроме того, предпринимателям направляются запросы о предоставлении информации в значительных объемах, что «налагает на них существенную нагрузку». Обозначаются они как ОРМ «Наведение справок», а в качестве основания запроса приводится только ссылка на норму закона.

Господин Титов предлагает внести в него изменения, в соответствии с которыми такие гласные оперативные мероприятия, как обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, должны в обязательном порядке согласовываться с прокуратурой.

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступлений, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, допускается проведение ОРМ с обязательным уведомлением надзора в течение 48 часов с момента его начала. «Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований и по неконкретным объектам»,— считает бизнес-омбудсмен.

Борис Титов также полагает, что изъятие имущества и документации, в том числе на электронных носителях, в ходе ОРМ должны осуществляться только в исключительных случаях, если их заверенные копии не могут заменить оригиналы. Только в особых случаях предложено изымать и предметы, используемые при осуществлении предпринимательской деятельности.

Также должны быть установлены временные ограничения для «удержания» изъятого имущества.

Фактически речь идет о том, чтобы на изъятие имущества и документов в ходе ОРМ были установлены такие же ограничения, которые сейчас действуют при расследовании экономических преступлений.

В соответствии со ст. 81.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) постановление о признании вещественными доказательствами предметов и документов выносится не позднее десяти суток с момента их изъятия, а в исключительных случаях (когда, например, бумаг слишком много) срок «признания» может быть продлен до 30 дней. В случае если для признания изъятого вещдоком требуется решение экспертизы, постановление должно выноситься не позднее трех суток с момента ее получения. Пока идет разбирательство, владелец изъятого может ходатайствовать о снятии копий с документов. В случае если изъятое не приобщается к делу, имущество в течение пяти дней после соответствующего решения следователя или дознавателя должно быть возвращено владельцу.

Ч. 4.1. ст. 164 УПК РФ и вовсе не допускается «необоснованное применение мер», в том числе в виде изъятия электронных носителей информации, которые могут привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Следует отметить, что предложения Бориса Титова могут в целом получить поддержку в Генпрокуратуре. Во всяком случае, выступая в конце апреля в Совете федерации, глава надзорного ведомства Игорь Краснов отмечал, что действия прокуроров, благодаря которым удалось значительно сократить количество проверок, мешающих нормальному функционированию бизнес-структур, зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции. По его словам, проводимые внепроцессуальные проверки без регистрации сообщений о преступлении не входят в число основных задач по охране правопорядка и являются подменой функции контролирующих ведомств. При этом требования о соблюдении моратория на проверки, согласовании с прокурором своих действий на органы полиции не распространяются. По итогам же мероприятий зачастую возбуждаются не уголовные, а административные дела, которыми силовики оправдывают свои необоснованные действия. За последние два года, по словам господина Краснова, составлено более 65 тыс. таких протоколов.

Николай Сергеев