Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оперативно-возвратные мероприятия

Изъятие имущества и документов у бизнесменов хотят ограничить требованиями УПК и надзором прокуроров

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внести изменения в закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Он полагает, что мероприятия правоохранителей, в ходе которых изымаются имущество и документы, должны согласовываться с надзирающей за силовиками прокуратурой, быть ограничены по времени принятия процессуальных решений и возврата отобранного. О многочисленных нарушениях в этой сфере сообщал и генпрокурор Игорь Краснов, выступая недавно в Совете федерации.

Борис Титов

Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Борис Титов направил руководителю администрации президента — руководителю рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства Антону Вайно предложения по изменениям в законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Закон наделяет силовиков правом в ходе оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) изымать документы, предметы и материалы без каких-либо ограничений по процедуре изъятия и срокам возврата имущества, даже в тех случаях, когда по результатам ОРМ не было принято процессуальное решение — о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

В результате объем изымаемого имущества зависит лишь от усмотрения сотрудника правоохранительного органа, проводящего ОРМ, отмечает господин Титов, и это создает условия «для злоупотреблений и волокиты».

По его словам, места и объекты проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» зачастую определяются неконкретно. А это приводит к тому, что в мероприятие вовлекаются субъекты предпринимательской деятельности, не относящиеся к предмету проверки, что парализует их деятельность. Сами же мероприятия проводятся с чрезмерным применением силы и изъятием всей имеющейся документации.

Кроме того, предпринимателям направляются запросы о предоставлении информации в значительных объемах, что «налагает на них существенную нагрузку». Обозначаются они как ОРМ «Наведение справок», а в качестве основания запроса приводится только ссылка на норму закона.

Господин Титов предлагает внести в него изменения, в соответствии с которыми такие гласные оперативные мероприятия, как обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, должны в обязательном порядке согласовываться с прокуратурой.

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступлений, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, допускается проведение ОРМ с обязательным уведомлением надзора в течение 48 часов с момента его начала. «Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований и по неконкретным объектам»,— считает бизнес-омбудсмен.

Борис Титов также полагает, что изъятие имущества и документации, в том числе на электронных носителях, в ходе ОРМ должны осуществляться только в исключительных случаях, если их заверенные копии не могут заменить оригиналы. Только в особых случаях предложено изымать и предметы, используемые при осуществлении предпринимательской деятельности.

Также должны быть установлены временные ограничения для «удержания» изъятого имущества.

Фактически речь идет о том, чтобы на изъятие имущества и документов в ходе ОРМ были установлены такие же ограничения, которые сейчас действуют при расследовании экономических преступлений.

В соответствии со ст. 81.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) постановление о признании вещественными доказательствами предметов и документов выносится не позднее десяти суток с момента их изъятия, а в исключительных случаях (когда, например, бумаг слишком много) срок «признания» может быть продлен до 30 дней. В случае если для признания изъятого вещдоком требуется решение экспертизы, постановление должно выноситься не позднее трех суток с момента ее получения. Пока идет разбирательство, владелец изъятого может ходатайствовать о снятии копий с документов. В случае если изъятое не приобщается к делу, имущество в течение пяти дней после соответствующего решения следователя или дознавателя должно быть возвращено владельцу.

Как внешние проблемы бизнеса закрывают внутренними послаблениями

Ч. 4.1. ст. 164 УПК РФ и вовсе не допускается «необоснованное применение мер», в том числе в виде изъятия электронных носителей информации, которые могут привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Следует отметить, что предложения Бориса Титова могут в целом получить поддержку в Генпрокуратуре. Во всяком случае, выступая в конце апреля в Совете федерации, глава надзорного ведомства Игорь Краснов отмечал, что действия прокуроров, благодаря которым удалось значительно сократить количество проверок, мешающих нормальному функционированию бизнес-структур, зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции. По его словам, проводимые внепроцессуальные проверки без регистрации сообщений о преступлении не входят в число основных задач по охране правопорядка и являются подменой функции контролирующих ведомств. При этом требования о соблюдении моратория на проверки, согласовании с прокурором своих действий на органы полиции не распространяются. По итогам же мероприятий зачастую возбуждаются не уголовные, а административные дела, которыми силовики оправдывают свои необоснованные действия. За последние два года, по словам господина Краснова, составлено более 65 тыс. таких протоколов.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...