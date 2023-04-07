Предпринимательству ищут место в УПК

Верховный суд нашел способ снизить число арестов бизнесменов. Для этого он предлагает закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе понятие предпринимательской деятельности. Речь идет о поправках в статью 108, которая запрещает арестовывать по экономическим составам, если деяния касаются бизнеса. Это различные виды мошенничества, присвоение или растрата, злоупотребление полномочиями. Также предполагается внесение изменений в статью 165 — о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Существующая норма не работает, поэтому и необходимы поправки в УПК, отмечает председатель коллегии адвокатов «Григориадис Групп» Дмитрий Григориади: «В Уголовно-процессуальном и Уголовном кодексах нет определения предпринимательской деятельности. Отсюда возникает практическая ситуация, когда следователь идет с арестом и говорит, что по неисполненному контракту или по невозвращенному кредиту бизнесмена нужно арестовать.

Адвокат, в свою очередь, заявляет, что это сфера предпринимательства, поэтому арест невозможен. Но человека все равно отправляют под стражу, поскольку следствие настаивает на том, что изначально был умысел, допустим, на мошенничество, поэтому оно не считает, что речь о предпринимательстве. Действительно, в уголовно-правовой сфере такого термина нет, он содержится только в статье 2 Гражданского кодекса.

Там указано, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. По факту следователь сам трактует, что таковым является, а что нет, и противостоять этому невозможно. Уже около пяти лет ведутся разговоры о том, чтобы разъяснить этот момент либо в УПК, либо на уровне пленума Верховного суда, либо КС. Если в этом году удастся что-то реализовать, будет здорово».

Критерии предпринимательской деятельности уже прописаны в Гражданском кодексе. Поэтому идея Верховного суда рискует так и остаться исключительно на бумаге, предполагает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Посмотрите, сколько уже вносилось прямых поправок, в том числе запреты на применение меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста в отношении предпринимателей. Но суды продолжают арестовывать.

Следователи тоже стараются обходить эти поправки и пишут, что преступление совершено не в сфере предпринимательской деятельности, что оно замаскировано под таковую. Какой смысл понятие, закрепленное в одном кодексе, переносить в другой, если это процессуально ничего не меняет? Для квалификации какой-то деятельности в качестве экономической достаточно обратиться к содержанию статьи 2 Гражданского кодекса и прописать то же самое в принимаемых процессуальных актах.

Вот когда ВС начнет отменять судебные акты, несправедливо принятые в отношении бизнесменов, поскольку он не учел положение ГК в этой части, тогда все и поменяется».

Бизнес-сообщество неоднократно призывало власти полностью отказаться от заключения под стражу предпринимателей, которые проходят по делам об экономических преступлениях.

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Александр Рассохин