Песков не стал оценивать последствия 11-го пакета санкций ЕС для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможные последствия вступившего сегодня в силу 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Он предложил дождаться официального опубликования перечня ограничений и только тогда его оценивать.

В ходе пресс-кола журналисты спросили Дмитрия Пескова, успели ли в Кремле получить детальную информацию о 11-м пакете санкций и как оценивают его последствия. «Он разве был опубликован?» — уточнил Дмитрий Песков.

«Некоторые подробности появлялись, но пока детально он не был опубликован. Давайте дождемся, ознакомимся и потом уже будем судить»,— сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос «Ъ».

21 июня 11-й пакет санкций в отношении России был согласован постпредами Евросоюза. Сегодня, 23 июня, Совет ЕС сообщил, что ограничения вступили в силу. Санкционный пакет включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских прицепов в ЕС, а также ряд мер, направленных против обхода ранее введенных ограничений. Кроме того, в санкционный список были добавлены еще 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Милена Костерева