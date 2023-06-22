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Коммерсантъ FM
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Президент Литвы предложил ввести санкции против «Росатома» в 12-м пакете

Президент Литвы Гитанас Науседа приветствовал согласование странами Евросоюза 11-го пакета санкций. Он призвал начать работу по 12-му пакету и включить в него санкции в отношении «Росатома».

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Гитанас Науседа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«11-й пакет санкций против России — это шаг вперед в предотвращении обхода (санкций.— "Ъ"). Он сделает наш санкционный режим более эффективным и болезненным для агрессора. Мы должны уже сейчас начать работу над 12-м пакетом. Необходимо ввести санкции против "Росатома"»,— написал господин Науседа в Twitter.

Вчера, 21 июня, постпреды Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций в отношении России. Под ограничения попадут 70 человек и 30 компаний, а также северная ветка нефтепровода «Дружба». Также будет запрещен въезд автоприцепов из России. 11-й пакет направлен на предотвращение обхода санкций.

О новых ограничениях — в материале «Ъ FM» «Санкции добрались до калькуляторов».

Леонид Уварчев

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