Санкции добрались до калькуляторов

23 июня Евросоюз официально представит 11-й пакет санкций против России. 21 июня постпреды ЕС с третьего раза все же согласовали документ, и в СМИ начали появляться подробности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в нем пропишут некий механизм, который не позволит Москве получать товары, подпадающие под санкции, например, через третьи страны. В МИД Нидерландов рассказали, что в 11-й пакет войдут меры против производителей оружия и электроники для вооруженных сил России. Транзит высокотехнологичных товаров через территорию страны Евросоюз также хочет ограничить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2022 году санкции ударили по экономике России, в этом году эффект может быть еще сильнее, говорит обозреватель телеканала France24 Чарльз Пеллегрин:

«Впервые меры будут направлены на компании так называемых третьих стран, например, из Китая и Ирана. Также Евросоюз стремится наказать государства, которые помогают обходить действующие ограничения через транзитные хабы. В Россию попадают холодильники, принтеры, электронные калькуляторы. Все они содержат микрочипы, которые могут быть перепрофилированы для военных целей.

Запрещенные предметы перечисляются на 155 страницах, и это лишь одна из множества мер в отношении России наряду с уже принятыми нефтяным эмбарго, потолком цен и замороженными активами. По итогам прошлого года ВВП страны упал более чем на 2%, в 2023 году рецессия может продолжиться. В негативном сценарии ВПП потеряет 2,5%, в позитивном вырастет на 0,7%».

Посол Польши в ЕС Анджей Садось сообщил журналистам, что ограничения затронут 70 физлиц, которые якобы ответственны за незаконную депортацию детей, и 30 юридических лиц — они обходят действующие санкции. Польские предложения, как подчеркнул Садось, касаются северной ветки нефтепровода «Дружба», а также запрета на въезд в Европу российских грузовых прицепов.

Прокачка нефти по северной ветке «Дружбы» фактически прекратилась еще зимой, так что санкции официально закрепят сложившуюся ситуацию, отметил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«Санкции против северного участка "Дружбы" сильно запоздали, сейчас это просто приведение в соответствие с реальностью. Почему? Когда 5 декабря вводили эмбарго на поставку российской нефти, "Дружба" была выведена из-под санкций. Но напомню, что Германия с начала года добровольно отказалась от приобретения российской нефти по этому нефтепроводу, а позже уже Российская Федерация отказалась поставлять топливо. Оставался один контракт с поляками, но правительство не выдало транспортное разрешение, и поставки в Польшу не осуществляются с зимы.

Есть нюанс с поставкой казахской нефти, потому что сейчас по "Дружбе" осуществляется прокачка не такого большого объема. Думаю, казахская нефть, конечно, будет выведена из-под этих санкций, собственно, это общая позиция Европейского союза.

Отдельный вопрос уже к европейцам: как, например, немцы будут решать проблему получения топлива для Берлина в перспективе? Ситуация непростая, гданьского порта может не хватить, но это их выбор.

Южную ветку, судя по всему, оставляют в работе, иначе Венгрия просто не согласовала бы такой пакет. Хотя там есть и вероятность физического прекращения транзита по понятным причинам — труба идет через украинскую территорию».

В июне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не будет вводить санкции против Центральной Азии за помощь России. А вместо этого планирует мягко убеждать партнеров не сотрудничать с Москвой.

Кроме того, в подвешенном состоянии до сих пор остается вопрос введения запрета поставок алмазов из России. За это выступают несколько стран. Однако, по словам посла Польши в ЕС, в 11-й пакет санкций эту меру вновь не включили.

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Елена Иванова