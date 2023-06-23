Подоляк связал отсутствие заметных успехов в наступлении ВСУ с медлительностью Запада

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул страны Запад в слишком медленной поставке военной техники ВСУ. По его мнению, именно это позволило России укрепить свои позиции на фронте и замедлило наступление украинских сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anna Voitenko / Reuters Фото: Anna Voitenko / Reuters

«Время всегда имеет большое значение, особенно на войне. Время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период русские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей. Слом российского фронта сегодня нуждается в разумном и взвешенном подходе»,— написал советник в Twitter.

Он отметил, что украинское командование «опирается не на трибунских болельщиков, а на военную науку и разум» и стремится сохранить жизни солдат. Поэтому «не следует ожидать экшена и запасаться попкорном».

Действия же ВСУ на фронте он назвал «формовочными операциями по подготовке поля боя», подчеркнув, что «контрнаступление — не новый сезон сериала на Netflix».

По оценкам Минобороны РФ, наступление ВСУ началось 4 июня. Вчера, 22 июня, источники CNN среди военных чиновников США заявили о неоправданных ожиданиях Запада от контрнаступления Украины. По их оценке, наступление ВСУ пока продвигается менее успешно, чем ожидалось, а российские войска оказались более компетентны. Президент Украины Владимир Зеленский также признавал, что контрнаступление украинских вооруженных сил развивается «медленнее, чем хотелось бы». Однако он заявил, что Киев не пойдет на заморозку конфликта вне зависимости от итогов своего наступления.

Сейчас же, по оценке президента России Владимира Путина, на фронте наступило некоторое затишье.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».