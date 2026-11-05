Бывшего члена Политбюро ЦК КПК Ма Синжуя обвинили во взяточничестве
Прокуратура города Ичана в провинции Хубэй предъявила обвинения бывшему члену Политбюро ЦК КПК Ма Синжую в использовании служебного положения для получения «исключительно крупных» взяток. Об этом сообщает «Хуаньцю шибао».
Прокуратура обвиняет Ма Синжуя в том, что на протяжении всей своей карьеры, то есть с 1999 года и до апреля этого года, он получал «огромные суммы денег, недвижимость и подарки», «вмешивался в кадровые решения», продвигал знакомых и родственников по службе, помогал за деньги с покупкой недвижимости и т. п.
Ма Синжуй был членом Политбюро ЦК КПК с 2022 года вплоть до ареста в апреле этого года. В июле его исключили из партии. Он стал третьим членом Политбюро, который за последний год оказался под следствием за коррупцию и был исключен из партии.
В разные годы Ма Синжуй был главой Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) и возглавлял проект первой в Китае миссии по исследованию Луны «Чанъэ-3», а также директором Китайского национального космического управления (CNSA), директором Управления по атомной энергии Китая и замминистра промышленности и информационных технологий КНР. В 2016–2021 годах он был губернатором провинции Гуандун, а затем до июля 2025 года секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района.
За последний год было объявлено о расследовании в отношении двух других членов Политбюро ЦК КПК — бывших зампредов Центрального военного совета КНР генерал-полковников Хэ Вэйдуна и Чжан Юся. В конце октября во время пленума ЦК КПК XX созыва было объявлено об исключении из партии 33 бывших высокопоставленных чиновников.