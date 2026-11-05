Бывшего члена Политбюро ЦК КПК Ма Синжуя обвинили во взяточничестве

Прокуратура обвиняет Ма Синжуя в том, что на протяжении всей своей карьеры, то есть с 1999 года и до апреля этого года, он получал «огромные суммы денег, недвижимость и подарки», «вмешивался в кадровые решения», продвигал знакомых и родственников по службе, помогал за деньги с покупкой недвижимости и т. п.