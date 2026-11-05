Дефект графена включает золото

Катализаторы ускоряют химические реакции благодаря активным центрам — участкам, на которых связываются и превращаются молекулы реагентов (взаимодействующих веществ). Один из примеров процессов, которые требуют катализаторов,— окисление токсичного угарного газа до углекислого газа. Традиционно для такого превращения используют катализаторы на основе платины — дорогого и редкого металла. Более доступной альтернативой им могут стать катализаторы, в которых часть атомов платины заменена на более распространенное золото. Однако золото менее активно вступает в реакции, чем платина, а потому, чтобы целенаправленно улучшать подобные катализаторы, необходимо понимать, какие атомы участвуют в превращении и как меняется их окружение во время работы.