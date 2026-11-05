Акции «Селигдара» упали более чем на 20% из-за ужесточения обвинения акционерам
Акции золотодобывающей компании «Селигдар» на торгах Мосбиржи 5 ноября рухнули на 20,8% — до 37 руб. за штуку. По состоянию на 14:15 котировки скорректировались на отметке 38 руб. за бумагу (-16,1%).
Накануне «Ъ» узнал об ужесточении обвинений пяти фигурантам дела о хищении 8,8 млрд руб. у негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По делу, в частности, проходят совладельцы инвестгруппы «Русские фонды» (владеют 5,7% акций «Селигдара») Сергей Васильев и Константин Бейрит. Напрямую Бейриту принадлежит 7,13% акций золотодобытчика. Еще 50,52% «Селигдара» владеет компания «Максимус», в которой Константин Бейрит располагает долей в 40%.
По данным источников «Ъ», помимо особо крупного мошенничества обвиняемым вменили организацию преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 ст. 210 УК). Это произошло после того, как в июне истек срок давности по изначальному пункту обвинения.
Сергея Васильева и Константина Бейрита задержали летом 2024 года. Вместе с ними обвиняемыми проходят бывший президент АФК «Система» Евгений Новицкий, экс-руководитель УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олег Мезенцев и экс-директор брокерской компании «Паллада-Капитал» Ольга Илларионова. По версии следствия, за счет средств НПФ они приобретали заведомо неликвидные облигации компаний «УНГП-Финанс» и «Дельта-Финанс», подконтрольных неустановленным лицам. Ущерб нанесен шести фондам: «Урал ФД», Торгово-промышленный пенсионный фонд, «Церих», «Мечел-фонд», НПФ металлургов и Первый национальный пенсионный фонд. Все они лишены лицензий и обанкротились.
Изначально Васильева и Бейрита отправили под домашний арест. Позднее их освободили под запрет определенных действий. В январе прошлого года под арест попали принадлежащие «Русским фондам» 5,7% акций «Селигдара». В «Русских фондах» заявили, что не имеют отношения к уголовному делу, и сочли аресты незаконными.