Акции «Селигдара» упали более чем на 20% из-за ужесточения обвинения акционерам

Сергея Васильева и Константина Бейрита задержали летом 2024 года. Вместе с ними обвиняемыми проходят бывший президент АФК «Система» Евгений Новицкий, экс-руководитель УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олег Мезенцев и экс-директор брокерской компании «Паллада-Капитал» Ольга Илларионова. По версии следствия, за счет средств НПФ они приобретали заведомо неликвидные облигации компаний «УНГП-Финанс» и «Дельта-Финанс», подконтрольных неустановленным лицам. Ущерб нанесен шести фондам: «Урал ФД», Торгово-промышленный пенсионный фонд, «Церих», «Мечел-фонд», НПФ металлургов и Первый национальный пенсионный фонд. Все они лишены лицензий и обанкротились.