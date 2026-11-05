Акции Rheinmetall упали на 16% после очередного ухудшения прогноза на год
Выручка германского промышленного концерна Rheinmetall в первые девять месяцев 2026 года выросла на 38%. Она составила €8,4 млрд. Операционная прибыль увеличилась на 69%, до €1,34 млрд.
Концерн уже во второй раз с августа ухудшил прогноз по результатам за год в целом. Rheinmetall ожидает, что выручка составит €13,2 млрд — против более раннего прогноза выручки от €13,7 млрд до €14,2 млрд. Также он ухудшил прогноз по операционной марже с 19% до 18,5%. После публикации этих данных акции Rheinmetall подешевели почти на 16%.
Rheinmetall объяснил такой результат задержкой в выполнении нескольких военных заказов и поставках боеприпасов. В частности, есть задержки с поставками боевых бронированных машин Boxer в рамках немецкой программы закупки таких вооружений Arminius. В августе стало известно, что Германия решила отказаться от плана строительства шести больших фрегатов F126, где одним из основных подрядчиков должна была стать Rheinmetall.
По мнению аналитиков компании RBC, ухудшение прогноза компании может усилить опасения инвесторов по поводу вложений в сектор традиционных вооружений. С начала года акции Rheinmetall упали более чем на 45%.