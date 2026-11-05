Акции Rheinmetall упали на 16% после очередного ухудшения прогноза на год

Концерн уже во второй раз с августа ухудшил прогноз по результатам за год в целом. Rheinmetall ожидает, что выручка составит €13,2 млрд — против более раннего прогноза выручки от €13,7 млрд до €14,2 млрд. Также он ухудшил прогноз по операционной марже с 19% до 18,5%. После публикации этих данных акции Rheinmetall подешевели почти на 16%.