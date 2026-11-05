Ловушка для ливня

Обычно с этим борются лункованием — созданием на полях множества мелких ямок. На один гектар их нужно от 8 до 14 тыс., что позволяет задержать от 200 до 330 кубометров воды. Традиционно, чтобы сделать такие лунки, трактор приходилось отправлять на поле во второй раз, уже после основной пахоты. Это означало лишний расход топлива, дополнительные часы работы и переуплотнение земли колесами: по данным агрономических исследований, на переуплотненных участках урожайность может падать на 15–20%.