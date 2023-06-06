Шойгу: при отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на протяжении последних трех дней вооруженные силы Украины пытались перейти в контрнаступление. По его словам, на всех участках контрнаступление было отражено. Министр сообщил, что при отражении наступления погиб 71 российский военный, еще 210 были ранены. Минобороны не отчитывалось о потерях ВС РФ с сентября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщил Сергей Шойгу, 4 июня украинские вооруженные силы предприняли попытку наступления на пяти направлениях, 5 июня — на семи направлениях. «Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата»,— сообщил министр.

«К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения»,— сообщил Сергей Шойгу, его цитирует пресс-служба Минобороны. С российской стороны были подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.

«Наиболее отличились в боях российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад»,— рассказал министр.

21 сентября 2022 года, в день объявления частичной мобилизации, Сергей Шойгу заявил, что с начала военной операции на Украине погибли 5 937 российских военных.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина