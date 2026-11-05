Песков подтвердил участие Лантратовой и Дмитриева во встрече с Меланией Трамп

На встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме Россию будут представлять уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне он говорил, что из-за оформления виз для членов делегации могут возникнуть логистические сложности.