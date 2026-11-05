Песков подтвердил участие Лантратовой и Дмитриева во встрече с Меланией Трамп
На встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме Россию будут представлять уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне он говорил, что из-за оформления виз для членов делегации могут возникнуть логистические сложности.
«Да, российская сторона будет, действительно, представлена Лантратовой и Дмитриевым»,— сказал господин Песков на брифинге в ответ на вопрос, удалось ли решить проблему с визами.
Встреча представителей России и Украины, которую организует Мелания Трамп, запланирована на сегодня. Белый дом не раскрывал повестку мероприятия, однако ожидается, что госпожа Трамп выступит с заявлением, касающимся прекращения огня в Алешках Херсонской области. Режим тишины в городе действовал с 4:00 27 октября до 22:59 1 ноября. По оценкам Мелании Трамп, город покинули 750 человек.