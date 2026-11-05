При ударе ВСУ по автобусу в ЛНР погибли пять человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рейсовый автобус Петровка—Луганск в Луганской народной республике (ЛНР). Погибли пять человек, еще 13 получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. В числе раненых — двое подростков 15 и 17 лет. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.
Еще один удар был нанесен по «Газели» на участке дороги Ребриково—Ровеньки. Погибли двое мужчин. В Перевальском муниципальном округе в районе автовокзала атакован микроавтобус, там ранен 38-летний мужчина. Следователи фиксируют последствия атак, уточнил господин Пасечник.