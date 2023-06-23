Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 485-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 23 июня

«Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд. Над Курском дважды за ночь сработала система ПВО, сбит беспилотник. ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян и белорусов до Олимпиады-2024 даже в нейтральном статусе. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:39. Курский губернатор Старовойт сообщил, что ночью над регионом сбили несколько беспилотников. Обломки одного из них разрушили забор на участке одного из садовых товариществ Курска.

9:17. «Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд в качестве компенсации за утраченное имущество компании в Крыму.

9:15. Россия не ставит в рамках спецоперации иных задач, кроме заявленных, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

9:01. Израиль воздерживается от военной помощи Украине, чтобы вооружение не попало в руки Ирана, рассказал The Jerusalem Post премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

8:50. В 2025 году турецкая компания Baykar планирует начать на Украине производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, рассказал гендиректор Халук Байрактар.

8:33. Дания попросила у США помощи с обучением украинских пилотов управлению самолетами F-16, вопрос находится на стадии рассмотрения — пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

8:32. Пентагон отказался от поставок Украине кассетных боеприпасов, потому что это было бы нарушением наложенных Конгрессом ограничений, объяснила зампомощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

8:30. Посол России в США Анатолий Антонов: призыв сенаторов США уравнять ядерный удар по Украине нападению на НАТО ведет к «эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте».

8:16. Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Херсоне, Запорожье и в районе Мариупольского порта.

8:15. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога — ресурс по оповещению.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

Читать далее

8:14. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш: прекращение транзита газа из России через украинскую территорию поставит Украину в сложное положение.

8:13. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала МОК не допускать россиян и белорусов до Олимпиады-2024 даже в нейтральном статусе, «пока продолжается агрессивная война России».

8:11. Сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь расценивать применение Россией ядерного оружия как нападение на НАТО.

8:10. Над Курском дважды за ночь сработала система ПВО, сбит беспилотник — губернатор Роман Старовойт.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 484-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...