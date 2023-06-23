Что происходит после ввода войск России на Украину. День 485-й

«Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд. Над Курском дважды за ночь сработала система ПВО, сбит беспилотник. ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян и белорусов до Олимпиады-2024 даже в нейтральном статусе. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:39. Курский губернатор Старовойт сообщил, что ночью над регионом сбили несколько беспилотников. Обломки одного из них разрушили забор на участке одного из садовых товариществ Курска.

9:17. «Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд в качестве компенсации за утраченное имущество компании в Крыму.

9:15. Россия не ставит в рамках спецоперации иных задач, кроме заявленных, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

9:01. Израиль воздерживается от военной помощи Украине, чтобы вооружение не попало в руки Ирана, рассказал The Jerusalem Post премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

8:50. В 2025 году турецкая компания Baykar планирует начать на Украине производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, рассказал гендиректор Халук Байрактар.

8:33. Дания попросила у США помощи с обучением украинских пилотов управлению самолетами F-16, вопрос находится на стадии рассмотрения — пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

8:32. Пентагон отказался от поставок Украине кассетных боеприпасов, потому что это было бы нарушением наложенных Конгрессом ограничений, объяснила зампомощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

8:30. Посол России в США Анатолий Антонов: призыв сенаторов США уравнять ядерный удар по Украине нападению на НАТО ведет к «эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте».

8:16. Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Херсоне, Запорожье и в районе Мариупольского порта.

8:15. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога — ресурс по оповещению.

8:14. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш: прекращение транзита газа из России через украинскую территорию поставит Украину в сложное положение.

8:13. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала МОК не допускать россиян и белорусов до Олимпиады-2024 даже в нейтральном статусе, «пока продолжается агрессивная война России».

8:11. Сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь расценивать применение Россией ядерного оружия как нападение на НАТО.

8:10. Над Курском дважды за ночь сработала система ПВО, сбит беспилотник — губернатор Роман Старовойт.