CNN: украинское контрнаступление пока не оправдывает ожиданий Запада

Контрнаступление вооруженных сил Украины пока продвигается менее успешно, чем ожидалось, а российские войска оказались более компетентны, сообщает CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного чиновника США.

Один из собеседников телеканала заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий ни на одном из фронтов. По западным оценкам, российские позиции оказались хорошо укреплены. Войска РФ успешно отбивают атаки украинской бронетехники ракетными ударами и минами, а также эффективнее, чем ВСУ, используют авиацию, передает CNN.

Чиновники отмечают, что контрнаступление все еще находится на ранней стадии. Они сохраняют оптимизм и верят, что Украине постепенно удастся добиться успеха. Кроме того, они сообщают, что украинская армия адаптируется к оборонительной тактике российских сил.

Тем не менее один из собеседников признал, что контрнаступление стало тяжелым испытанием для ВСУ и что обе стороны несут большие потери. «Украинские потери тяжелые, хотя и не такие тяжелые, как это пытаются представить россияне»,— отметил один из чиновников.

Контрнаступление ВСУ, по данным Минобороны РФ, началось 4 июня. 16 июня президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную», при этом указал на серьезное сопротивление, с которым ВСУ сталкиваются в ходе контрнаступления. Вчера, 21 июня, президент России Владимир Путин заявил, что в контрнаступлении украинской армии наступило затишье.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов