Зеленский о темпе наступления: мы будем продвигаться так, как считаем нужным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление украинских вооруженных сил развивается «медленнее, чем хотелось бы». В то же время глава государства подчеркнул, что Украина никогда не согласится на заморозку военного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так, на кону — жизни людей. Чего бы некоторые ни хотели, включая попытки оказать на нас давление, при всем уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным»,— рассказал господин Зеленский в интервью BBC. По его словам, контрнаступление осложняется тем, что территория 200 тыс. кв. км заминирована российскими войсками.

В разговоре с журналистом BBC Владимир Зеленский подчеркнул, что украинской стороне «необходимы победы на поле боя». Однако вне зависимости от результатов наступления Украина никогда не сядет за стол переговоров, если Россия не выведет свои войска.

«Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины»,— добавил он.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждал, что Украина пыталась перейти в контрнаступление с 4 июня. Владимир Зеленский отмечал, что украинские военные в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала не измерять результаты украинского наступления «исключительно пройденными километрами».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева