Путин заявил о затишье в наступлении ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил об «определенном затишье» на направлениях контрнаступления вооруженных сил Украины. Глава государства счел, что это связано с высокими потерями личного состава и техники украинской армии. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление ВСУ развивается «медленнее, чем хотелось бы».

«На данный момент наблюдаем затишье, потому что противник несет серьезные потери. Но наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, ВСУ комбинируют из бригад, понесших потери, новые подразделения»,— сказал господин Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире «Россия-24».

По словам Владимира Путина, у ВСУ есть резервы, которые командование «думает, где и как выводить». Он считает, что украинская армия «опасается таких же масштабных потерь в будущем», поскольку это может привести «к утрате наступательного потенциала» и боеспособности армии в целом.

По словам Владимира Зеленского, контрнаступление ВСУ осложняется тем, что территория 200 тыс. кв. км заминирована российскими войсками. При этом он указал, что «на кону — жизни людей», в связи с чем украинские вооруженные силы будут продвигаться на поле боя «так, как считают нужным».

Согласно данным российского Минобороны, ВСУ «пытались перейти в контрнаступление» с 4 июня. Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную», при этом указал на серьезное сопротивление, с которым ВСУ сталкиваются в ходе контрнаступления. В офисе украинского президента говорили, что ВСУ проводят наступательные действия «в тестовом режиме» с целью выявления слабых мест российских сил.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян