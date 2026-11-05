Жителя Сахалина обвинили в осквернении символов воинской славы
Прокуратура утвердила обвинение в отношении 20-летнего жителя Охи Сахалинской области. Ему грозит до пяти лет колонии по делу о публичном осквернении символов воинской славы России. Дело рассмотрит Сахалинский областной суд.
По версии следствия, 15 июня молодой человек забрался на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. На нем он сделал фотографию, которую 17 июня опубликовал в социальных сетях. Прокуратура обращает внимание, что молодой человек не разулся перед тем, как залезть на памятник.
О возбуждении уголовного дела в отношении жителя Охи следствие сообщило в конце сентября. СКР уточнял, что дело было возбуждено на основании материалов, которые предоставила погранслужба ФСБ России по Сахалинской области.