Жителя Сахалина обвинили в осквернении символов воинской славы

По версии следствия, 15 июня молодой человек забрался на памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. На нем он сделал фотографию, которую 17 июня опубликовал в социальных сетях. Прокуратура обращает внимание, что молодой человек не разулся перед тем, как залезть на памятник.