В Рязанской области при атаке БПЛА пострадал один человек
Рязанская область ночью подверглась массированной атаке БПЛА. На территории нескольких промышленных объектов в Рязани произошли возгорания, сообщил губернатор Павел Малков. Один человек получил ранения.
Губернатор рассказал, что в Рязани повреждены линии электропередачи, в части города возникли перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стекла, занятия отменены. В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка.
Господин Малков призвал жителей по возможности ограничить передвижение по городу. «Оцениваем ущерб и уже занимаемся восстановлением электроснабжения»,— уточнил он в Telegram.
Рязанская область всю неделю ежедневно подвергается атакам беспилотников. 4 ноября в Рязани при атаке БПЛА также пострадал один человек.