В Рязанской области при атаке БПЛА пострадал один человек

Губернатор рассказал, что в Рязани повреждены линии электропередачи, в части города возникли перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стекла, занятия отменены. В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка.