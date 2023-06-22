Что происходит после ввода войск России на Украину. День 484-й

Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом поврежден при обстрелах. Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 2025 года. Более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:23. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в регионе фиксируются «массовые вбросы» с территории Украины и стран Европы о минировании предприятий и проблемах с логистикой, продуктами, бензином.

9:10. Число погибших в Херсонской области после разрушений Каховской ГЭС выросло до 46 человек —ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

8:59. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что житель региона с позывным «Тунгус» в зоне спецоперации сбил мешком с продуктами дрон-камикадзе, за это он представлен к медали «За отвагу».

8:33. В Одесской области есть повреждения, произошедшие в результате ночного взрыва — представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

8:31. Американская Citigroup Inc. Выделит Украине 26,3 млн фунтов на ремонт мостов под гарантии Экспортно-кредитного агентства Великобритании — британское правительство.

8:19. Как заявил врио главы Херсонской области Сальдо, удар по Чонгарскому мосту был нанесен ракетами Storm Shadow.

8:17. Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что страна «готовит системы к сокращению поставок» российского газа с 2025 года. По его словам, маловероятно, что Киеву и Москве удастся договориться о продлении контракта на его транзит в Европу.

8:13. Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом поврежден при обстрелах, сообщили власти этих регионов, движение организовано по резервному маршруту.

8:11. Financial Times: Украина настояла, чтобы помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд встретились с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили российскую военную операцию, встреча состоится 24-25 июня в Копенгагене.

8:08. Ночью на большей части Украины звучала воздушная тревога, издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кривом Роге и Харькове.

8:08. Минобороны РФ сообщило, что контракты с ведомством подписали более 20 добровольческих формирований.