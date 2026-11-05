Пентагон: Хегсет останется на своем посту до конца президентского срока Трампа
Глава Пентагона Пит Хегсет останется на своем посту до конца президентского срока Дональда Трампа, заявил представитель ведомства Шон Парнелл. По его словам, господин Хегсет останется «на 100% преданным руководству министерством».
«Министр Хегсет не отступит и не поддастся запугиванию со стороны политиков, пытающихся набрать партийные очки или инициировать фальшивые расследования там, где нет никаких нарушений»,— сказал господин Парнелл в разговоре с Fox News.
В среду CBS News со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп обсуждает будущее Пита Хегсета после победы демократов на выборах в Конгресс. Публично американский президент заявил, что доволен работой главы Пентагона.
До промежуточных выборов 3 ноября конгрессмен-республиканец Томас Масси объявил о намерении вынести на рассмотрение Палаты представителей вопрос об импичменте Питу Хегсету. Резолюцию об импичменте он внес в Конгресс еще в сентябре. Она состоит из восьми статей и в том числе обвиняет главу Пентагона в незаконном развязывании войны с Ираном.