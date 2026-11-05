WS: Посла США в Индии Серджио Гора рассматривают на пост главы Госдепа
Посол США в Индии Серджио Гор может стать новым американским госсекретарем вместо Марко Рубио. Об этом сообщает The Washington Sun (WS) со ссылкой на десять источников.
По данным издания, окружение президента Дональда Трампа рассматривает кандидатуру дипломата на ключевые посты после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Кроме того, господина Гора называют возможным кандидатом на пост главы аппарата Белого дома вместо Сьюзи Уайлс или заместителя госсекретаря вместо Кристофера Ландау.
По мнению представителей Госдепартамента и Республиканской партии, господин Рубио может покинуть администрацию для подготовки к президентской гонке 2028-го или 2032 года. Положение Сьюзи Уайлс источники WS также оценивают как неустойчивое.
Сам Серджио Гор опроверг информацию о планах сменить работу. Он назвал господина Рубио незаменимым, а также добавил, что полностью удовлетворен своей текущей должностью. В Белом доме и Госдепартаменте также назвали информацию ложной.
Серджио Гор, бывший руководитель Управления по работе с персоналом Белого дома и близкий соратник Дональда Трампа, занимает пост посла в Нью-Дели с ноября 2025 года. Кроме того, он одновременно служит спецпосланником США по Южной и Центральной Азии.