WS: Посла США в Индии Серджио Гора рассматривают на пост главы Госдепа

Серджио Гор, бывший руководитель Управления по работе с персоналом Белого дома и близкий соратник Дональда Трампа, занимает пост посла в Нью-Дели с ноября 2025 года. Кроме того, он одновременно служит спецпосланником США по Южной и Центральной Азии.