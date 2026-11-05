Прокуратура выявила схему мошенничества с ИИ-сервисами для причесок

По данным ведомства, злоумышленники рекламируют в интернете бесплатные ИИ-сервисы, с помощью которых якобы можно подобрать стрижки, прически, макияж, загрузив свое фото. Чтобы воспользоваться сервисом, надо перейти по ссылке и скачать приложение, в котором содержится вредоносное ПО. После его установки мошенники получают удаленный доступ к телефону и могут похитить деньги.