Газовику дали больше запрошенного

Экс-гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 200 млн руб. за взятки и фиктивное трудоустройство супруги. В 2016–2019 годах через подчиненных он требовал откаты с подрядчиков в виде смартфонов Apple, денег, бытовой техники и банной купели за продление и оплату контрактов. Прокуратура просила для подсудимого на год меньше. Осужденный не признал вину и заявил, что не знал о преступной схеме, а сотрудники компании якобы сами просили подношения у контрагентов. В доход государства обратят квартиру Вячеслава Югая в Москве, итальянский мотоцикл и изъятые денежные средства в рублях и иностранной валюте. Защита определится, обжаловать ли приговор, когда ознакомится с его мотивировочной частью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Югай в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Вячеслав Югай в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В четверг Нижегородский райсуд огласил приговор бывшему генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю, обвиненному в 11 эпизодах получения взяток от контрагентов компании, а также превышении полномочий путем фиктивного трудоустройства жены Елены.

Как рассказывал «Ъ», в 2016–2019 годах, по материалам дела, газовик требовал у подрядчиков взятки через сотрудников службы снабжения нижегородской структуры «Газпрома» Олега Подановича, Дениса Козлова и тогдашнего завхоза Константина Миниха.

Общая сумма взяток, полученных Вячеславом Югаем, по данным следствия, превысила 6 млн руб.

Подношения передавали деньгами в виде 1–3% откатов от суммы контрактов, дорогостоящими смартфонами и планшетами Apple, кофеварками, широкоформатными телевизорами. Один раз в качестве взятки подрядчики поднесли банную купель, которая потом нашлась на территории корпоративной дачи в курортном поселке Зеленый город под Нижним Новгородом. Этой дачей пользовались Вячеслав Югай и члены его семьи.

По фабуле дела собирать мзду с подрядчиков Вячеслав Югай поручил Олегу Подановичу. Тот, в свою очередь, распорядился договариваться с контрагентами Денису Козлову. Для выбивания взяток перед компаниями ставили заведомо нереализуемые условия контрактов и угрожали внесением в реестр недобросовестных поставщиков. Подношения требовали и с подрядчиков, нарушивших условия договоров. После получения откатов с представителями фирм заключали дополнительные соглашения о продлении контрактов, либо обеспечивали им своевременную оплату и отказывались от судебных претензий.

Коробки с техникой привозили в офисы нижегородской структуры «Газпрома» и торговые центры, откуда их забирали фигуранты уголовного дела. Так, директор ООО ФСК и «ФСК-Проект» Александр Усанов купил планшеты, купель и телевизоры, которые Константин Миних повесил в приемной начальника и его корпоративной квартире. За передачу взятки коммерсанта Усанова в 2021 году осудили на шесть лет колонии условно — он подписал соглашение о сотрудничестве.

Аналогичным образом поступил директор саратовского ООО «Газнефтемаш» Виталий Красиков, купивший планшеты и смартфоны за 650 тыс. руб. и передавший еще 600 тыс. руб. наличными. Показания на газовиков также дали представители «ГТС Энерго», Техмашпром», «Уралсибстройпроект» и других компаний. Фигурантов дела задержали в июле 2020 года, когда Константин Миних принес коробки с техникой в приемную Югая.

В ходе предварительного следствия гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» признал вину, но в суде решил отказаться от прежних показаний. Он заявил, что оговорил себя после того, как силовики двое суток продержали в заключении его супругу Елену. Югай трудоустроил ее на должность ведущего инженера по организации труда в офис в Москве, но следствие выяснило, что фактически женщина не работала. При этом она получила 623 тыс. руб. в виде зарплаты и пользовалась служебными автомобилями нижегородской структуры «Газпрома».

В судебных прениях Вячеслав Югай настаивал, что подчиненные без его ведома требовали откаты в виде денег и техники, которая предназначалась в качестве подарков особо отличившимся сотрудникам организации к 60-летнему юбилею компании. Адвокат Михаил Чурбанов доказывал, что поборы не считаются должностными взятками, поскольку ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» не является госкомпанией с прямым участием государства в уставном капитале. Он просил полностью оправдать подзащитного.

Обвинение, напротив, сочло преступления Вячеслава Югая полностью доказанными и запросило для него 12 лет колонии строгого режима со штрафом 200 млн руб.

В итоге суд поддержал доводы обвинения и назначил подсудимому более строгое наказание — 13 лет строгого режима, оштрафовав его на заявленную сумму — 200 млн руб.

В доход государства для выплаты штрафа обратят квартиру осужденного в Москве, гараж-бокс, итальянский мотоцикл Ducati Diavel, а также 1,7 млн руб., $10 тыс. и €10 тыс., изъятых при обысках.

Осужденный не стал комментировать приговор. Решение об обжаловании приговора Вячеслав Югай и его адвокат примут после того, как изучат мотивировочную часть решения суда. Остальные фигуранты дела по досудебному соглашению отделались условными сроками с миллионными штрафами.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород