Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Газовику дали больше запрошенного

Экс-гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получил 13 лет

Экс-гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 200 млн руб. за взятки и фиктивное трудоустройство супруги. В 2016–2019 годах через подчиненных он требовал откаты с подрядчиков в виде смартфонов Apple, денег, бытовой техники и банной купели за продление и оплату контрактов. Прокуратура просила для подсудимого на год меньше. Осужденный не признал вину и заявил, что не знал о преступной схеме, а сотрудники компании якобы сами просили подношения у контрагентов. В доход государства обратят квартиру Вячеслава Югая в Москве, итальянский мотоцикл и изъятые денежные средства в рублях и иностранной валюте. Защита определится, обжаловать ли приговор, когда ознакомится с его мотивировочной частью.

Вячеслав Югай в суде

Вячеслав Югай в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вячеслав Югай в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В четверг Нижегородский райсуд огласил приговор бывшему генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю, обвиненному в 11 эпизодах получения взяток от контрагентов компании, а также превышении полномочий путем фиктивного трудоустройства жены Елены.

Как рассказывал «Ъ», в 2016–2019 годах, по материалам дела, газовик требовал у подрядчиков взятки через сотрудников службы снабжения нижегородской структуры «Газпрома» Олега Подановича, Дениса Козлова и тогдашнего завхоза Константина Миниха.

Общая сумма взяток, полученных Вячеславом Югаем, по данным следствия, превысила 6 млн руб.

Подношения передавали деньгами в виде 1–3% откатов от суммы контрактов, дорогостоящими смартфонами и планшетами Apple, кофеварками, широкоформатными телевизорами. Один раз в качестве взятки подрядчики поднесли банную купель, которая потом нашлась на территории корпоративной дачи в курортном поселке Зеленый город под Нижним Новгородом. Этой дачей пользовались Вячеслав Югай и члены его семьи.

По фабуле дела собирать мзду с подрядчиков Вячеслав Югай поручил Олегу Подановичу. Тот, в свою очередь, распорядился договариваться с контрагентами Денису Козлову. Для выбивания взяток перед компаниями ставили заведомо нереализуемые условия контрактов и угрожали внесением в реестр недобросовестных поставщиков. Подношения требовали и с подрядчиков, нарушивших условия договоров. После получения откатов с представителями фирм заключали дополнительные соглашения о продлении контрактов, либо обеспечивали им своевременную оплату и отказывались от судебных претензий.

Коробки с техникой привозили в офисы нижегородской структуры «Газпрома» и торговые центры, откуда их забирали фигуранты уголовного дела. Так, директор ООО ФСК и «ФСК-Проект» Александр Усанов купил планшеты, купель и телевизоры, которые Константин Миних повесил в приемной начальника и его корпоративной квартире. За передачу взятки коммерсанта Усанова в 2021 году осудили на шесть лет колонии условно — он подписал соглашение о сотрудничестве.

Аналогичным образом поступил директор саратовского ООО «Газнефтемаш» Виталий Красиков, купивший планшеты и смартфоны за 650 тыс. руб. и передавший еще 600 тыс. руб. наличными. Показания на газовиков также дали представители «ГТС Энерго», Техмашпром», «Уралсибстройпроект» и других компаний. Фигурантов дела задержали в июле 2020 года, когда Константин Миних принес коробки с техникой в приемную Югая.

В ходе предварительного следствия гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» признал вину, но в суде решил отказаться от прежних показаний. Он заявил, что оговорил себя после того, как силовики двое суток продержали в заключении его супругу Елену. Югай трудоустроил ее на должность ведущего инженера по организации труда в офис в Москве, но следствие выяснило, что фактически женщина не работала. При этом она получила 623 тыс. руб. в виде зарплаты и пользовалась служебными автомобилями нижегородской структуры «Газпрома».

В судебных прениях Вячеслав Югай настаивал, что подчиненные без его ведома требовали откаты в виде денег и техники, которая предназначалась в качестве подарков особо отличившимся сотрудникам организации к 60-летнему юбилею компании. Адвокат Михаил Чурбанов доказывал, что поборы не считаются должностными взятками, поскольку ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» не является госкомпанией с прямым участием государства в уставном капитале. Он просил полностью оправдать подзащитного.

Обвинение, напротив, сочло преступления Вячеслава Югая полностью доказанными и запросило для него 12 лет колонии строгого режима со штрафом 200 млн руб.

В итоге суд поддержал доводы обвинения и назначил подсудимому более строгое наказание — 13 лет строгого режима, оштрафовав его на заявленную сумму — 200 млн руб.

В доход государства для выплаты штрафа обратят квартиру осужденного в Москве, гараж-бокс, итальянский мотоцикл Ducati Diavel, а также 1,7 млн руб., $10 тыс. и €10 тыс., изъятых при обысках.

Осужденный не стал комментировать приговор. Решение об обжаловании приговора Вячеслав Югай и его адвокат примут после того, как изучат мотивировочную часть решения суда. Остальные фигуранты дела по досудебному соглашению отделались условными сроками с миллионными штрафами.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...