Газпромовец не признал дары поставщиков

После гособвинителя, попросившего осудить на 12 лет бывшего гендиректора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая за получение взяток, на судебном процессе начала выступать его защита. Управленец дочерней компании «Газпрома» вину не признал, а его адвокат раскритиковал позицию следствия. По утверждению защиты, Вячеслав Югай не знал, что подчиненные ему снабженцы обирали поставщиков, а его уголовное дело — это «лоскутное одеяло» из материалов против трех ранее осужденных сотрудников компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арестованный в 2020 году Вячеслав Югай считает, что его оговорили подчиненные

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Арестованный в 2020 году Вячеслав Югай считает, что его оговорили подчиненные

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде продолжились прения по уголовному делу о получении взяток в отношении экс-руководителя компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая. На очередное заседание его привезли с опозданием на час, как пояснили конвойные, из-за того, что в городском СИЗО сломались ворота и пришлось потрудиться, чтобы выпустить автозак.

Бывшего управленца компании, обслуживающей более 13 тыс. км магистральных газопроводов в 15 регионах, обвинили в получении взяток через посредников. Обвинение считает, что в 2016–2020 годах Вячеслав Югай через своих подчиненных получил айфоны, бытовую технику, банную купель и деньги на общую сумму более 6 млн руб. за покровительство по контрактам и неприменение санкций к поставщикам. На предыдущем заседании гособвинитель попросил осудить бывшего гендиректора дочерней компании «Газпрома» на 12 лет со штрафом в 200 млн руб., сочтя его вину в 11 эпизодах получения взяток полностью доказанной.

Защита весь день критиковала материалы следствия, убеждая суд в том, что Вячеслав Югай невиновен. По словам адвоката Михаила Чурбанова, гендиректора не задерживали с поличным при получении взяток, а следствие не смогло логично объяснить его якобы корыстные мотивы: зачем топ-менеджеру крупной компании вдруг понадобились 12 айфонов и 6 айпадов.

Как установило расследование, технику и деньги от поставщиков собирали бывший начальник управления материально-технического снабжения ООО Олег Поданович и его подчиненный Денис Козлов.

В некоторых эпизодах подношения от подрядчиков доставлял начальник службы эксплуатации зданий и сооружений компании Константин Миних. Все трое были задержаны с поличным и осуждены на условные сроки после того, как дали показания на Вячеслава Югая в рамках сделки со следствием.

Адвокат утверждал, что гендиректор не знал, чем занимались его подчиненные: они сами решали, с какого поставщика и что именно попросить. Господин Югай, по словам его защитника, например, поручал снабженцам приобрести взамен сломавшихся два новых телевизора в офис и служебную квартиру, но даже не подозревал, что те будут использовать криминальные методы, прося, чтобы технику за свой счет закупали поставщики компании. Кроме того, Михаил Чурбанов отметил, что банная купель, приобретенная поставщиком Александром Усановым, была доставлена на турбазу «Газпром трансгаз НН» в Зеленом Городе, а Константин Миних тратил полученные от поставщиков наличные на нужды профсоюзного санатория компании в Сухоноске, что не вяжется с версией следствия о корыстных целях директора.

Подчеркнув, что Вячеслава Югая изначально незаконно задержали и арестовали на основании материалов в отношении его подчиненных, защитник заявил, что все расследование — «лоскутное одеяло, сшитое из кусков других уголовных дел».

«Явным неуважением к Уголовному кодексу» адвокат назвал проведенный в кабинетах компании обыск, который начался в четыре утра без присутствия следователя. Недопустимым доказательством защита просит признать и протокол другого обыска в кабинете, гардеробе и комнате отдыха гендиректора.

С изъятыми в июле 2020 года документами и вещами следователь СК ознакомился только в январе 2021 года, за это время с опечатанных пакетов пропали печати УФСБ и появились другие печати — нижегородского управления МВД, рассказал адвокат Чурбанов, отметив, что целостность и неприкосновенность вещдоков уже поставлена под сомнение.

Необоснованным он назвал и предъявленное Вячеславу Югаю обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, директор фиктивно трудоустроил свою жену в компанию и ей незаконно выплатили 623 тыс. руб. зарплаты в феврале–сентябре 2020 года. Защитник отметил, что ООО «Газпром трансгаз НН» не признало себя потерпевшей стороной по этому делу и не подтвердило ущерб, а Елена Югай, которую задерживали на двое суток, впоследствии была реабилитирована. Ее супругу вообще неправомерно инкриминировали должностное преступление, так как дочерняя компания «Газпрома» относится к корпоративным коммерческим обществам, а не к АО с контрольной долей государства, пояснил Михаил Чурбанов. Ему не хватило заседания, чтобы представить все свои доводы, — защита продолжит прения 16 мая.

Вячеслав Югай выступать в свою защиту не стал, сообщив, что за него все скажет адвокат.

Роман Кряжев