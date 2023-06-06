Директор откатил на подчиненных

С последним словом в суде выступил бывший гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай, обвиненный в получении взяток смартфонами Apple, телевизорами, купелью и прочим имуществом. Подсудимый заявил, что его оговорили подчиненные, которые за его спиной требовали откаты от поставщиков, просрочив подготовку контрактов. При этом гаджеты они требовали не ему лично, а сотрудникам к 60-летию компании. Он настаивал, что на следствии оговорил себя под угрозой уголовного преследования супруги — господину Югаю также вменяют фиктивное трудоустройство жены. Бывший топ-менеджер попросил полного оправдания. Ранее прокурор попросил осудить его на 12 лет с многомиллионным штрафом, суд огласит приговор через две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывший гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай выступил в суде с последним словом, в котором попросил себе справедливого приговора, — вину в получении взяток он отрицает. Ему инкриминировали получение откатов, которые от поставщиков передавали подчиненные сотрудники службы снабжения Олег Поданович, Денис Козлов и завхоз Константин Миних. По фабуле обвинения, в 2016–2019 годах руководитель ООО организовал схему поборов с контрагентов, срывавших сроки поставок. Договоры им продлевали в обмен на новые смартфоны и ноутбуки Apple, деньги, два телевизора, кофеварку в офис и даже деревянную купель для бани, установленную на корпоративной даче компании в Зеленом Городе, где Вячеслав Югай отдыхал с семьей.

О подношениях бытовой техники и наличных с поставщиками договаривались Олег Поданович и Денис Козлов, а Константин Миних, который, с его слов, не подозревал о содержимом коробки с айфонами, принес ее в приемную гендиректора. Следствие насчитало ему откаты на общую сумму свыше 6 млн руб., сославшись на допросы поставщиков об откатах 1–3% от суммы контрактов. Показания о передаче взяток подчиненным Вячеслава Югая дали представители ООО «Уралсибстройпроект», «ГТС Энерго», «Техмашпром», «Газнефтемаш», ФСК и «ФСК-Проект» и других фирм.

Бывшие подчиненные, в свою очередь, дали показания на гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и в рамках сделки со следствием были осуждены на условные сроки.

На предварительном следствии Вячеслав Югай также сознался в получении взяток, но в суде диаметрально изменил позицию. В последнем слове он заявил, что был вынужден оговорить себя под давлением следователей, которые угрожали посадить его жену Елену Югай. По версии обвинения, муж фиктивно трудоустроил ее на должность ведущего инженера по организации труда для получения непрерывного стажа перед выходом на пенсию. Ущерб от необоснованных выплат был оценен в 623 тыс. руб. по эпизоду с превышением директором должностных полномочий.

«Когда меня завели в кабинет к следователю, там в наручниках находилась моя супруга. Вокруг нее стояли оперативники с оружием. После 48 часов в изоляторе временного содержания ее освободили, признав за ней право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование»,— сообщил Вячеслав Югай. Он добавил, что оговорил бы себя повторно, если бы его родные оказались в опасности.

Подсудимый подробно высказался и по эпизодам со взятками. Он рассказал, что давал снабженцам распоряжения приобрести гаджеты в качестве подарков к 60-летию ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» для награждения особо отличившихся работников. Никакой личной выгоды бывший гендиректор, по его словам, не имел, и не знал, что его подчиненные обирают поставщиков. Ранее Константин Миних рассказывал следствию, что повесил плазменные телевизоры Samsung в служебной квартире и приемной гендиректора, где оказалась и кофеварка.

Вячеслав Югай в своем выступлении утверждал, что без его ведома Олег Поданович и Денис Козлов вынудили директора саратовской компании «Газнефтемаш» Виталия Красикова заключить дополнительное соглашение на поставку оборудования стоимостью 16 млн руб., поскольку хотели скрыть собственную халатность и избежать административного и дисциплинарного наказания за просроченную закупку.

И за это допсоглашение они попросили у коммерсанта технику Apple и 200 тыс. руб. наличными, с которыми Дениса Козлова и задержали оперативники.

При этом оба не имели полномочий согласовывать изменения условий контрактов с профильными отделами компании, добавил подсудимый. Также Вячеслав Югай уверен, что поборы его подчиненных не могли быть должностными взятками, поскольку вопреки мнению прокурора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» не является госкомпанией с прямым участием государства в уставном капитале. Ранее на версии неправильной квалификации настаивала и защита, считающая, что уголовное дело надо было расследовать по признакам коммерческого подкупа. О

бвинение, напротив, считает вину Вячеслава Югая полностью доказанной, и ранее в прениях прокурор попросил осудить бывшего гендиректора на 12 лет заключения в колонии строгого режима со штрафом 200 млн руб.

Приговор бывшему управленцу в Нижегородском райсуде огласят 20 июня.

Роман Рыскаль