За подношения попросили много

Обвинение попросило приговорить к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 млн руб. бывшего гендиректора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая. Он обвиняется в получении откатов с подрядчиков. Согласно материалам дела, управленец через своих подчиненных собирал с поставщиков взятки деньгами и вещами — кофеварками, телевизорами, гаджетами Apple и даже банной бочкой. Вячеслав Югай не признал вину ни по одному из двенадцати эпизодов обвинения и заявил, что на следствии оговорил себя под угрозой уголовного преследования супруги. Эпизод с ее фиктивным трудоустройством в организацию также фигурирует в уголовном деле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде начались прения сторон по резонансному уголовному делу бывшего генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая. Ему инкриминировали 12 эпизодов, связанных с получением денег от подрядчиков газотранспортной компании и фиктивным трудоустройством супруги Елены Югай на должность ведущего менеджера по организации труда. Как ранее писал «Ъ», взятки от подрядчиков, по версии следствия, передавались господину Югаю через тогдашнего завхоза ООО Константина Миниха и работников службы снабжения Олега Подановича и Дениса Козлова.

Для получения откатов компаниям-поставщикам создавались заведомо нереализуемые условия выполнения контрактов.

Опасаясь санкций со стороны заказчика и включения в реестр недобросовестных поставщиков, коммерсанты соглашались отдавать 1–3% от суммы договоров. Общая сумма полученных в 2016–2020 годах откатов, по подсчетам следствия, превысила 6 млн руб. При этом посредники передавали господину Югаю не только наличные деньги, но и дорогие вещи — смартфоны и планшеты Apple, плазменные телевизоры Samsung, кофеварки и даже банную купель.

Как полагает следствие, договариваться о поборах Вячеслав Югай поручил Олегу Подановичу, а тот спустил распоряжение Денису Козлову, который под разными предлогами ставил «задачи» контрагентам. Например, смартфоны требовались в качестве подарков на 60-летие компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Константин Миних хранил у себя деньги и тратил их на разные нужды лишь с позволения начальника, которому в корпоративной квартире и приемной офиса повесил подаренные телевизоры, а в комнату отдыха принес кофеварку, аналогичную той, что была у него дома. В 2020 году, когда посредник в очередной раз пришел в приемную гендиректора с коробкой айфонов, его задержали силовики.

Показания о подношениях дали представители компаний «ГТС Энерго», «Уралсибстройпроект», ФСК и «ФСК-Проект», «Техмашпром», «Газнефтемаш» и другие подрядчики.

Гособвинитель в прениях подчеркнул, что на этапе следствия все фигуранты уголовного дела, как гендиректор, так и трое его подчиненных, дали признательные показания и согласились сотрудничать: раскрыли преступную схему и изобличили друг друга. Подчиненные Вячеслава Югая рассказывали, что согласились собирать подношения с контрагентов, опасаясь потерять работу. В итоге обвиненные в посредничестве Константин Миних, Олег Поданович и Денис Козлов в рамках сделок со следствием получили условные сроки с миллионными штрафами.

Вячеслав Югай уже на стадии судебных разбирательств отказался от признательных показаний и заявил о полной своей невиновности.

На вопросы прокурора он отказался отвечать, ссылаясь на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя и близких. Он также сообщил суду, что ранее признавал вину под давлением следователя: по словам подсудимого, тот якобы угрожал уголовным делом его супруге Елене, устроившейся в «Газпром трансгаз Нижний Новгород» для сохранения непрерывного стажа перед выходом на пенсию.

Обвинение считает, что трудоустройство госпожи Югай было фиктивным и произошло по протекции супруга. Для этого в феврале 2020 года он распорядился принять ее на должность менеджера в обход предусмотренного корпоративными правилами конкурса.

По версии следствия, подчиненные Вячеслава Югая, опасаясь увольнения, изготовили фиктивный документ о том, что его супруге требовалось время вникнуть в дела, что дало ей возможность не появляться на работе. При этом рабочий кабинет для Елены Югай организовали в Москве без согласования с головной структурой «Газпрома», а ее водители, выступившие свидетелями в суде, рассказали, что никогда не возили ее на работу: женщина пользовалась служебными автомобилями в личных целях. За это время она получила 623 тыс. руб. в виде зарплаты, следовало из оглашенных в суде материалов дела.

Обвиняемый заявил, что он не имеет никакого отношения к трудоустройству своей супруги. Когда прокурор спросил, не желает ли Вячеслав Югай компенсировать ущерб компании по эпизоду с женой, тот снова сослался на 51-ю статью.

Прокуратура считает вину бывшего топ-менеджера полностью доказанной.

В качестве наказания гособвинитель попросил для него 12 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 200 млн руб. и 18-летний запрет на занятие руководящих должностей в госкомпаниях. Защита подсудимого не стала комментировать «Ъ» запрошенное наказание — свою позицию Вячеслав Югай и его защита выскажут 25 апреля.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород