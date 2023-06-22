Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 46

Экстренные службы сообщили госагентствам ТАСС и «РИА Новости», что число погибших после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 46. Речь идет о погибших на территории контролируемой Россией левобережной части Херсонской области.

«По последним данным, погибли 46 человек, 122 человека пострадали, они с переохлаждением и другими травмами госпитализированы»,— говорится в сообщении которое приводит ТАСС.

Ранее российские власти сообщали о 41 погибшем, 121 госпитализированном человеке. МВД Украины сообщило о 21 погибшем в результате разрушения ГЭС.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко вчера, 21 июня, также говорил, что выплаты по 10 тыс. руб. получили почти 2,2 тыс. пострадавших. Прививки от опасных инфекций получили 3,5 тыс. человек. Эвакуированы были 8,1 тыс. человек.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб., МЧС РФ — в 1,2 млрд руб.